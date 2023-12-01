Ağrı'da Baca Temizliği Yapan Kişi Düşerek Hayatını Kaybetti
Ağrı'da Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde baca temizliği yapan Ş.D, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.D, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ağrı'da baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.
Doktorlar Caddesi'nde bulunan 3 katlı Günakın İş Merkezi'nde baca temizlemek için çatıya çıkan Ş.D, dengesini kaybederek düştü.
Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ş.D, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.