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Ağrı'da Baca Temizliği Yapan Kişi Düşerek Hayatını Kaybetti

1 Aralık 2023 20:31 Son Güncelleme: 20:32 Abone Ol

Ağrı'da Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde baca temizliği yapan Ş.D, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.D, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.