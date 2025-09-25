Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Başladı, 750 Milyon Lira Gelir Bekleniyor

Ağrı'da sulama imkanlarının fazla olduğu verimli ovada 50 bin 500 dekarlık alanda üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Yazıcı Barajı dolayısıyla sulama imkanları ile verimin fazla olduğu Ağrı Ovası'nda çerezlik ve yağlık ayçiçeği üretimi her geçen yıl artıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tezeren köyünde Kahramanmaraşlı Mirza Tanrıverdi'nin üretim yaptığı bölgede program düzenlendi.

İşçilerin hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ayçiçeği üretiminin arttığını söyledi.

"Bu sene 750 milyon lira girdi sağlanmasını bekliyoruz"

Kentte geçen sene 34 bin dekarlık alanda çekirdeklik, 500 dekarlık alanda da yağlık ayçiçeği üretimi yapıldığını anlatan Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 50 bin 500 dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bunun 15 bin dekarı yağlık, yaklaşık 37 bin de çerezlik ayçiçeği olarak ekildi. Geçen sene ayçiçeğinden ilimize 315 milyon lira katkı sağlandı, bu sene 750 milyon lira girdi sağlanmasını bekliyoruz. Daha çok çerezlik ayçiçeğinin tercih edilmesinin nedeni piyasa şartlarında vatandaşların iyi gelir elde etmesindendir."

Hüseyinoğlu, sözleşmeli tarım kapsamında vatandaşların üretim yapmadan önce firmalarla anlaşıp o şekilde işe başladığını kaydetti.

Kentte sulama imkanlarının iyi olduğuna vurgu yapan Hüseyinoğlu, "Yağlıkta dekar başına 220 kilogram, çerezlikte ise dekara 290 kilogram verim elde ediyoruz. Hem kalite hem de miktar olarak iyi bir durum. Üreticiler büyük bir emek harcıyor." dedi.