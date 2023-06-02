Ağrı'da araçta şüpheli paketten silah ve mermi çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araçta bulunan şüpheli pakette 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü ve fişekler ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araçta bulunan şüpheli pakette 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü ve fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Koçkıran Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen, içerisinde M.S. ile Ş.T'nin bulunduğu bir araçta arama yaptı.

Araçta 10 kutu içerisinde 500 fişek ele geçiren ekipler, streç filme sarılı şüpheli bir paket buldu.

Paketin içerisinde 100 liralık sahte paralar, fişekler, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 av tüfeği, 3 tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki 2 kişi ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen M.B. ile H.F'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ş.T, M.S. ve M.B. salıverildi.