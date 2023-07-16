Ağrı'da araç sürüye çarptı: 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Doğubayazıt-Ağrı karayolunda seyir eden araç, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.