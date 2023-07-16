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Ağrı'da araç sürüye çarptı: 7 büyükbaş hayvan telef oldu

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Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Doğubayazıt-Ağrı karayolunda seyir eden araç, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Ağrı'da araç sürüye çarptı: 7 büyükbaş hayvan telef oldu

AĞRI - Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt-Ağrı karayolunda seyir eden hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Doğubeyazıt Tragger Ağrı Güncel Haberler

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