Ağrı'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Ağrı'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı
Ağrı'da meydana gelen kazada bir ambulans ile kamyonet çarpıştı. İki sürücü ve yolcuları da dahil olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı, bunlardan ikisinin durumu ağır.

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans, Hamur-Ağrı kara yolunda Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, H.A'nın kullandığı 65 ACK 912 plakalı kamyonetle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
