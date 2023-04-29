Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Ağrı'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ağrı'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde yaşayan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Nesim T. silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Yunus T. ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri uygulayan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.