Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Güncel Haberler

Ağrı'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ağrı'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde yaşayan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Nesim T. silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Yunus T. ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri uygulayan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Tutak Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title