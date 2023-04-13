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Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Oğuloba köyünde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda B.K. hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat B. ise sağlık ekiplerince Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Diyadin Ağrı Güncel Haberler

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