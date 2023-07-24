Ağrı'da bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Ağrı'da ahırda çıkan yangın korkuttu

AĞRI - Ağrı'da bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl mahallesinde bulunan bir evin bahçesindeki ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.