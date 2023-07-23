Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Ahır Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Güncel Haberler

Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Ağrı'da bir ahır çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki ahırda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title