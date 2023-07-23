Ağrı'da Ahır Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Ağrı'da bir ahır çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki ahırda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - AĞRI