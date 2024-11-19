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Ağrı'da Afet Tatbikatı: Hazırlıklar Tamamlandı

Ağrı'da Afet Tatbikatı: Hazırlıklar Tamamlandı
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Ağrı'da AFAD öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir deprem senaryosuna göre arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışmalara katıldı. Vali Koç, afetlere hazırlık amacıyla bu tür tatbikatların önemine dikkat çekti.

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde farklı kurumlardan arama kurtarma ekipleri, olası afetlere kapsamlı tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Valilik koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arama-kurtarma ekipleri, senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için jandarma köpeği desteğiyle çalışma başlattı.

AFAD, UMKE, HAK Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince enkaz altından çıkarılan yaralı 2 kişi, ambulansa alınıp alanda oluşturulan sahra hastanesine kaldırıldı.

Tatbikatta gaz sızıntısı sonucu bir binada çıkan yangında mahsur kalanlarla üst katlarda bulunan bir depremzede de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AFAD binasında tatbikatı koordine eden Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, daha sonra alana gelerek tatbikatı başarıyla tamamlayan ekipler ve gönüllüleri tebrik etti.

"Afetlere her an hazır olmamız gerektiği bilinciyle tatbikat yapıyoruz"

Vali Koç, gazetecilere, Türkiye'de coğrafi konum nedeniyle afetlerin meydana geldiğini hatırlattı.

Afetlerin olmamasını temenni ettiklerini ancak olduğunda da buna en iyi şekilde hazırlık yapmak için tatbikat ve eğitimler düzenlediklerini ifade eden Koç, "Afete maruz bir bölgede yaşıyoruz. Geçmişte bunun çok acı örneklerini milletçe beraber yaşadık. Tatbikatımızı, yaşanması muhtemel bir deprem afetinde, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında kurumlarımızca ve hemşehrilerimizce her an hazır olduğumuzu ya da hazır olmamız gerektiği bilinciyle bu afet tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Koç, 23 Afet Grubu (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında hem masa başı hem de saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gönüllülerin hem olası bir afet anında görev almaları hem de toplumsal bilinç oluşturmaları açısından önemli olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Ekipler ve gönüllüler, hazırlıklarını görmeleri açısından güzel bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat güzel ama ben tekraren ifade etmek istiyorum, 'Allah afet yaşatmasın' diyorum ama her an hazır olmalıyız. Hem milletçe hem de ilimizdeki hemşehrilerimizle beraber, afet olmadan önce gereken eğitimleri, bilgilendirmeyi ya da afete dayanıklı binalar ve kentler oluşturmayı bilmeliyiz. Ama buna rağmen de olursa bunların etkileri ve olumsuzluklarını en kısa sürede ortadan kaldıracak ekiplerimiz ve kurumlarımızla beraber hazır olmanın bilinciyle bu tarz tatbikatları gerçekleştiriyoruz."

Tatbikata, ayrıca emniyet, jandarma, milli eğitim gibi çeşitli kurumların ve STK'lerin arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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