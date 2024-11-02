Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da AFAD Gönüllülerine Arama Kurtarma Eğitimi

Ağrı'da AFAD Gönüllülerine Arama Kurtarma Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da, AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 gönüllü çadır kurma eğitimi aldı. Gönüllüler, etkinlikte müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. AFAD, deprem sonrası bölgede önemli çalışmalar gerçekleştiren gönüllülerine teşekkür etti.

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince arama kurtarma eğitimi verilen gönüllüler etkinlikte buluştu.

Kentte zaman zaman okulları ziyaret ederek öğrencilere eğitimler veren AFAD ekipleri, arama kurtarma başta olmak üzere çeşitli eğitimler verdiği ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde bölgede çalışmalara katılan gönüllülere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu çerçevede AFAD tarafından baraj yolu üzerindeki piknik alanında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 100 gönüllüye çadır kurma eğitimi verildi.

Yarışmalarda dereceye giren gönüllülere ilk yardım çantası ve çeşitli hediyeler verilen etkinlikte katılımcılara Hayrat Vakfı ve AFAD tarafından yemek ile çeşitli ikramlar yapıldı.

Gönüllüler etkinliğin sonunda müzik eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada doğal afetlerin sık sık olduğunu söyledi.

Ağrı'da 5 bine yakın gönüllüleri olduğunu ve destek AFAD gönüllü sayısının ise 400 olduğunu belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz, afetlerde vatandaşlarımızın geçici barınması ve arama kurtarmalarda çok yararlı işler yaptı. Ağrı'dan da deprem bölgesine birkaç araba gönüllümüz gitmiş. Orada yararlı çalışmalar yapmışsınız. Türkiye'nin her tarafında herhangi bir afet ve acil durum olduğu zaman tüm vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz yardıma gidiyor. Afet zamanlarında Türkiye'deki bu yardımlaşma dünyanın hiçbir yerinde yok. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız o acıya ortak oluyor. İyi ki varsınız."

AFAD gönüllülerinden Bahar Aslan ise 2017'den beri gönüllü olduğunu anlatarak, "AFAD'da eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk olarak Gaziantep Nurdağı'nda daha sonra Hatay'ın Defne ilçesinde son olarak da Adıyaman'da çalışmalara katıldım." dedi.

Gönüllülerden İhsan Kalaycı ise 5 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalıştığını söyledi.

Programa, AFAD İl Müdür Yardımcısı Sinan Düzce, kurum personeli ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.