Ağrı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi

Ağrı'da, karla kaplı dağlarda aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, karla kaplı dağlarda aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Nisan ayına rağmen arazilerin büyük bölümünün karla kaplı olması sebebiyle beslenmekte güçlük çeken tilki, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine geldi.

Bazı vatandaşlar, tilkinin yiyecek bulma arayışı cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre bahçede dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Araştırma, Nisan, Ağrı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title