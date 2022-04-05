Ağrı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, karla kaplı dağlarda aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Nisan ayına rağmen arazilerin büyük bölümünün karla kaplı olması sebebiyle beslenmekte güçlük çeken tilki, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine geldi.

Bazı vatandaşlar, tilkinin yiyecek bulma arayışı cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre bahçede dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.