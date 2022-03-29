Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı - Haberler

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Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da 622 kilogram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan İran uyruklu sürücü B.M, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Sürücü B.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen B.M'nin kullandığı tırın çekicisinde bulunan metal yakıt deposunda 622 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Metamfetamin, Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Haberler

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