Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi - Haberler

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Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Taşlıçay, Diyadin, Ağrı, Güncel, Haberler

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