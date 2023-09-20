Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 elektronik sigara ele geçirdi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ile 53 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yapılan çalışmalarda 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ile 53 elektronik sigara ele geçirdiı, 3 şüpheli hakkında ise yasal işlem uyguladı.