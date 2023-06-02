Ağrı'da 6 ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Ağrı'da 6 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

AĞRI - Ağrı'da 6 ayrı işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayını çözen ekipler 2 kişiyi yakaladı, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağrı'da, 6 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar ve operasyonlar sonucunda, duvar boyası çalan ve çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunan B.K, markette ait buzdolabını kırarak hırsızlık yapan A.A, giyim mağazasından parfüm çalan H.K, yine bir giyim mağazasına girerek telefon çalan İ.K, büfeden 20 karton sigara çalan A.K, bir çay evinin korkuluğunu kırmak suretiyle çok sayıda sigara çalan M.K. isimli şahısları tespit edildi.

Toplamda 6 farklı hırsızlık olayını bir günde çözen Hırsızlık Şube Ekipleri, hırsızlık suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan 6 şahıstan B.K. ve A.K. isimli şahsın operasyon kapsamında yakalandığı ve işlemlerinin devam ettiği ayrıca diğer tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiği bildirildi.