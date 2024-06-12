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Ağrı'da 515 Gram Sentetik Uyuşturucu ve 13 Bin 180 Hap Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, 515 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 515 gram sentetik uyuşturucu ile 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılan aramada, poşetlere sarılmış paketlerin içerisinde 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramada da poşetlere sarılmış şekilde 13 bin 180 uyuşturucu hap bulundu.

İki olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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