Ağrı'da 51 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'da 51 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı
Ağrı'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otomobilde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bir otomobilde bavul ve çanta içerisinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda il merkezinde takip edilerek durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada bir bavul ve çanta içerisinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli ile organizatör olduğu değerlendirilen ve Van'da yaşayan 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
