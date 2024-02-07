Ağrı'da 500 altın sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
Ağrı'da kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde 500 altın sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ağrı'da tarihi eser niteliğinde 500 altın sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, il merkezinde düzenledikleri operasyonda, tarihi eser niteliğinde 500 altın sikke ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.