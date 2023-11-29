Ağrı'da 36 Kilo İnsan Saçı Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 663 bin lira olan 36 kilo 200 gram insan saçı ele geçirildi. İran uyruklu 3 kişi olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Ağrı'da, 36 kilo 200 gram insan saçı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince, kaçakçıklıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri 663 bin lira olan 36 kilo 200 gram insan saçı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. - AĞRI