Ağrı'da 3 Bin 10 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da, İranlı yolcuların kek, pirinç gibi yiyecekler ile meyve suyu kutularına gizledikleri 3 bin 10 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da, İranlı yolcuların kek, pirinç gibi yiyecekler ile meyve suyu kutularına gizledikleri 3 bin 10 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İran-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurarak kontrol etti.

Bazı yolcuların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada, yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş 3 bin 10 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İran uyruklu 4'ü kadın 5 kişinin sigaraları İstanbul'da satarak karşılığında aldıkları tekstil ürünlerini ülkelerine götürüp pazarladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.