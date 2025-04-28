Ağrı'da 294 milyon dolarlık jeotermal yatırım, enerji ve tarımı şahlandıracak

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 294 milyon dolarlık jeotermal yatırım, enerji ve tarımı birleştirerek bölgeye 3 bin kişilik yeni istihdam alanı sunacak.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Meya Enerji'nin sahasında Geosima Sondaj ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, ikinci jeotermal kuyuda 720 metre derinlikte 150 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaşıldı. Toplam 294 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, enerji üretiminin yanı sıra 1000 dönüm alanda sera tarımını destekleyecek ve bölgeye 3 bin kişilik yeni istihdam sağlayacak.

Projede, 50 megavat kapasiteli jeotermal elektrik santrali, karbondioksit gazı üretim tesisi ve 1000 dönümlük cam sera alanı kurulacak. Sahada açılması planlanan 33 jeotermal kuyudan ikincisinde 720 metre derinliğe ulaşıldı ve 150 derece sıcaklığa sahip jeotermal suya erişildi.

Yatırımlar tamamlandığında, Diyadin bölgesinde jeotermal enerji kaynaklarının ekonomik değer zincirine kazandırılmasıyla birlikte önemli bir kalkınma süreci başlayacak.

"Diyadin, enerji ve tarımda yeni bir merkez olacak"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Diyadin Mollakara bölgesinin hem madencilik hem de jeotermal enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Jeotermal enerji ve tarım projeleri bölgemiz için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle, Diyadin'deki 800 metre derinliğe ulaşan sondaj çalışmaları, bu projelerin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına işaret ediyor," diyen Koç, yatırımcıların bölgedeki huzur ortamından faydalandığını vurguladı.

Koç, bölgede sağlanan güven ortamının yatırımların artmasına ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına katkı sağladığını belirterek, "İlimiz, turizmden tarıma kadar pek çok alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Diyadin, bu projelerle enerji üretimi ve tarımda yeni bir merkez haline gelecek," ifadelerini kullandı.

"Bölge için tarihi bir an"

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen projeyi yerinde inceleyen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, bölgedeki jeotermal yatırımların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün, sıcak suyun bulunduğunu ve sondaj çalışmalarında 700 metre derinliğe ulaşıldığını görmekteyiz. Bu, bölge için tarihi bir an. Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olma yolunda ilerleyen bu projeyi yerinde inceledik. Devletimizin sağladığı huzur ortamı sayesinde, bu tür yatırımlar ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu projeye ASKON olarak her zaman destek vereceğiz ve bu alanlarda yapılacak tüm yatırımlara katkı sağlamaya devam edeceğiz," dedi.

Aydın ayrıca, jeotermal enerji ve tarım projelerinin sadece Diyadin için değil, ülke genelinde sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Bölge tarihinde bir milat başlıyor"

İsra Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, Diyadin'deki jeotermal yatırımın bölge için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Bugün, yaklaşık 150 derece sıcaklıkta suyun bulunduğunu müjdeledik. Bu, bölgemiz için tarihin değiştiği bir an. 33 jeotermal kuyu projemizin tamamlanmasıyla, 1000 dönüme yakın cam sera alanı, 50 megavatlık elektrik santrali ve karbondioksit gazı üretim tesisi kurulacak. Bu yatırımlar, sadece Diyadin için değil, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacak," dedi.

Tavlı, projelerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağına dikkat çekerek, "Bu projeler, sadece bölgedeki istihdamı değil, aynı zamanda ülkemizin cari açığının kapanmasına da katkı sunacak önemli bir kaynak olacak. Şu anda 33 kuyudan oluşan sondaj projemiz devam etmektedir. İlk kuyudaki hedefimiz 1700 metre derinliğe ulaşmaktır. Bugün itibarıyla 720 metresi tamamlanmış olup, kalan kısmı da yaklaşık 45 gün içerisinde tamamlanarak kuyunun üretime açılması planlanmaktadır," şeklinde konuştu.

Gerçekleşen yatırımların önemine dikkat çeken İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise "Jeotermal enerji yatırımları ve V Mall Ağrı karma yaşam projesi yatırımları ülkemize önemli katkılar sunacaktır. İsra Holding bu açıdan bir yatırımdan ziyade ülkemizin güvenliğine, ticaretine ve bölge insanın hem istihdamına hem de refah seviyesine muazzam katkılar sunacaktır. Dış ticaret açığımızda en önemli etkenlerden birisi enerji. Bu noktada Geosima Sondaj ile gerçekleştirilen enerji yatırımlarının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Enerji alanında faaliyetlerin son sürat devam ettiğini ve bununla birlikte tüm bölgenin çehresini değiştirecek V MallAğrı projesinin de hayata geçirileceğini vurgulayan İsraHolding Yönetim Kurulu Başkanı Aburrahim Tavlı "V MallAğrı AVM, içerisinde dünyaca ünlü markaların yer alacağı AVM ile birlikte otel, ofis, konut ve rezidansların yer alacağı projemiz, bölgenin ilk ve tek karma yaşam projesi konumunda olacak. Projemiz sadece Ağrı'ya değil, komşu şehirler ve bölge ülkelerin de tüm ihtiyaçlarına yanıt vererek büyük bir ekonomik hareketlilik ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Ağrı'nın ve bölgenin yeni buluşma noktası olacak olan bu projeyi hayata geçirirken, amacımız sadece ticari faaliyetler değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve toplumsal dayanışmayı teşvik edecek bir yaşam alanı oluşturmak. Yaklaşık maliyeti 240 milyon dolar olan bu çok özel projeyi SPK mevzuatının proje geliştirme fon ortaklığı üzerinden Ağrı'da gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.