Ağrı'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı
Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 24 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde 2 adreste 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel