Ağrı'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde 2 adreste 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.