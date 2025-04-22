Ağrı'da 23 Nisan Etkinliği: Nesiller Buluştu

Ağrı'da nesiller buluştu

23 Nisan'da geçmiş ve gelecek el ele

AĞRI - Ağrı'da 23 Nisan etkinliğinde çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek kuşaklar arası sevgi dolu bir buluşmaya imza attı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel etkinlikte yaşlılar ve çocuklar bir araya geldi. Geçmişle geleceği buluşturan etkinlikte, kuşaklar arası kaynaşma, dayanışma ve sevgi dolu anlar ön plana çıktı. Programda halat çekme yarışından folklor gösterilerine, yumurta taşıma oyunundan şiir dinletilerine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin seslendirdiği şiir ve şarkılar büyük beğeni toplarken, çocukların sergilediği coşkulu performans izleyicilerden alkış aldı. Etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların birlikte halay çekmesi ve kesilen dev pasta ile sona erdi.

Kutlama programında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda millete emanet edilmiş bir sorumluluk olduğunu belirtti. Gençlerin ülkenin geleceğinde üstlenecekleri role dikkat çeken Vali Koç, "Sizler, Ağrı Dağı gibi dimdik duracak bir iradenin temsilcisisiniz. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir milletin çocuklarısınız" ifadelerini kullandı.

Vali Koç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Geçmişin birikimiyle büyüyen bir nesil, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Bu bayram, yalnızca çocuklarımızın değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerinin kutlandığı anlamlı bir gündür" dedi.

Etkinlik, 23 Nisan'ın taşıdığı tarihi mirası yaşatırken, farklı kuşakların bir araya gelmesiyle duygusal ve unutulmaz anlara sahne oldu.