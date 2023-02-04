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Ağrı'da 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Ağrı'da 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri; 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı.

"Kar Kaplanları" olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, ulaşıma kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Güncel Haberler

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