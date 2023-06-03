Ağrı'da 17 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran plakalı otomobilin ön tamponuna gizlenmiş 17 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına gelen F.P.L'nin idaresindeki otomobilde yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk fark edildi.

Gürbulak Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince otomobilde yapılan aramada ön tampon ile radyatör arasına radyatör görünümü verilmiş bir kutunun yapıldığı tespit edildi.

Kutu içinde 2 paket halinde 17 kilo 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sürücü ve araçta bulunan R.H. ile M.M.N. gözaltına alındı.

Gümrükteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.