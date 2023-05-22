AĞRI'DA 136 AFGANİSTANLI KAÇAK GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

YASA dışı yollarla ülkeye giriş yapan 136 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bu yılbaşından bu yana, 12 bin 623'ü Afganistanlı olmak üzere toplam 38 bin 279 kaçak göçmen ülkelerine gönderilerek, sınır dışı edildi bilgisine yer verdi.

Ağrı İl Göç Müdürlüğü'nden alınan 136 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, jandarma eşliğinde minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldü. Sınır dışı işlemlerinin ardından Ariana Afgan Havayolları'na ait uçağa alınan göçmenler, ülkelerine gönderildi. Ağrı'dan ocak ayından bu yana sınır dışı edilen Afganistanlı kaçak göçmen sayısı bin 920'ye ulaştı.

Öte yandan gerçekleştirilen sınır dışı işlemleri hakkında Göç İdaresi Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ağrı'dan 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenler charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilmektedir. Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Yılbaşından bu yana Afganistan'a 26'ncı charter (özel uçak) seferi Ağrı'dan gerçekleştirilmiştir. Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde, güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir. Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 26 charter seferi ile 4 bin 278 ve tarifeli uçuşlarla 8 bin 345 olmak üzere toplam 12 bin 623 Afganistanlı ülkesine dönüşü sağlanmıştır bilgilerine yer verildi.

38 BİN 279 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yılbaşından bu yana 38 bin 279 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği ifade edilen açıklamanın devam ise şöyle;

Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 38 bin 279'a ulaşmıştır. 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplam 1920 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 41 bin 86 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece sınır dışı başarı oranı yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2022 yılında 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti.