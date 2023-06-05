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Ağrı'da 13 Bin 948 Düzensiz Göçmenin Ülkeye Girişi Engellendi

Ağrı'da 13 Bin 948 Düzensiz Göçmenin Ülkeye Girişi Engellendi

Güncel Haberler

Ağrı'da valilik, İl Göç İdaresi ve güvenlik birimlerince göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılı içerisinde 13 bin 948 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, 2 bin 61 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Ağrı'da 2023 yılı içerisinde 13 bin 948 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Ağrı'da valilik, İl Göç İdaresi ve güvenlik birimlerince göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılı içerisinde 13 bin 948 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, 2 bin 61 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Ağrı Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 263 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 49 düzensiz göçmen ise yakalandı. 2023 yılında 13.948 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 2.061 düzensiz göçmen sınır dışı edildi." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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