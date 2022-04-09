Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerince kereste yüklü kamyonda saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da polis ekiplerince kereste yüklü kamyonda saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ağrı İstihbarat Şube Müdürlümüz ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucunda tespit edilen 33 VBP 30 plaka sayılı araç 08.04.2022 günü saat 22: 15 sıralarında durdurulmuş, araçta yapılan ilk kontrollerde araçta; 113 yabancı uyruklu (çoğu Afganistan uyruklu) şahıs çıkmış konu hakkında çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

(Recep Çirik/İHA)

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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