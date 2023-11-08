Ağrı'da 1 kilo 700 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da 1 kilo 700 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde yol kontrol uygulamasında durdurulan 1 otobüste yapılan aramada,1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel