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Ağrı'da 1 kilo 700 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da 1 kilo 700 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde yol kontrol uygulamasında durdurulan 1 otobüste yapılan aramada,1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Jandarma Güncel Haberler

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