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Ağrı'da 1 kilo 700 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.