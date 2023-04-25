Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Can, koltuğunu temsilen öğrencilere devretti

Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can'ın koltuğuna temsilen oturan çocuklara, adliye binası gezdirildi.

Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can'ın koltuğuna temsilen oturan çocuklara, adliye binası gezdirildi.

Yunus Emre İlköğretim Okulundan bir grup öğrenci, 23 Nisan kutlamaları kapsamında okulun idarecileri eşliğinde Başsavcı Can'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Can, sohbet edip bayramını kutladığı öğrencilere, temsilen koltuğunu devretti.

Cübbe giyen çocuklar, daha sonra Başsavcı Can ile adliyeyi gezdi.