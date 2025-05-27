Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği", Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve öğrencilerin Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kortej yürüyüşüyle başladı. Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası, çocuklar halk oyunları oynadı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, bilim şenliğini başlatmanın ötesinde, merakı, sorgulamayı, üretmeyi ve geleceğe olan umudu hep birlikte yücelttiklerini söyledi.

Millet Bahçesi'nin 3 gün boyunca bilgiyle buluşanların, hayal kuranların, keşfedenlerin ve paylaşanların merkezi haline geleceğini ifade eden Koç, "Bu alanda bilgi, kitap sayfalarından çıkıp hayatın içine karışacak. Gençlerimiz öğrendiklerini hissedecek, deneyecek, üretecek. Her adımda öğrenme, bir zorunluluktan çok bir serüven halini alacak." dedi.

Bilim şenliğinin, bilimi hayattan ayırmadığını ve tam tersine yaşamın tam ortasında yaşattığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek öğrenme, gözlemle, dokunuşla, uygulamayla güç kazanıyor. Bu kapsamda, şenliğimiz okul öncesinden başlayarak, her yaştan bireyin katılabileceği, kimyadan uzay bilimine, nanoteknolojiden psikolojiye kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve her biri, bilimin erişilebilir, anlaşılabilir ve sevilebilir olduğunu göstermektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise şenliğin, bilim kültürünü ve bilimsel düşünmeyi toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bir farkındalık hareketi olduğunu ifade etti.

Vali Koç, Başsavcı Çalış, IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve beraberindekiler, daha sonra 60 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 sergi, 5 bilimsel yarışma, sanatsal ve bilimsel uygulamaların olduğu stantları gezdi.