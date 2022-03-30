Ağrı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Şeker Denetimi - Haberler

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Ağrı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Şeker Denetimi

Bültenler - Güncel
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Ağrı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Şeker Denetimi

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Başkan Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda kent merkezinde başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere denetim gerçekleştirdi.

AĞRI (Bültenler) - Ağrı kent merkezinde faaliyet gösteren market ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimde, şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il merkezi genelinde denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla il merkezi genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, market raflarında şeker kontrolünü sağladı. Yapılan denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Bültenler / Güncel

Savcı Sayan, Market, Ağrı, Güncel, Haberler

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