Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Sayan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile 952 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek, annelere çiçek verdi, sohbet etti.

Burada konuşan Sayan, bir taziye dolayısıyla kente geldiğini ve buraya gelip Diyarbakır annelerini ziyaret etmeden gitmenin büyük vicdansızlık olacağını söyledi.

Burada nöbette bulunan ailelerin 952 gündür evlatlarını terör örgütü PKK'dan beklediklerini anlatan Sayan, şöyle devam etti:

"Vasıta olan HDP'den bekliyorlar. 282 ailemiz burada oturma eylemini gerçekleştiriyorlar. Ben de Kürdüm. Bu bir Kürt ve Kürtleri koruma meselesi değildir. Bu terör örgütünün Kürtleri başka ülkelerin kiralık askeri yapmak için uğraştıkları ve 45 yıldır Kürtlere soykırım uyguluyorlar. 45 yıl içerisinde cezaevine giren, dağlara kaçırılan ve dağlarda öldürülen Kürtleri sayarsak bunların aile olduklarını hesaplarsak PKK ve HDP, 5 milyon Kürt'ün katili olmuştur. Dolayısıyla bunu bertaraf etmek lazım. Biz Kürt çocuklarının beyaz önlük giyip doktor olmalarını isterken, onlar beyaz kefen giyip mezara girmelerini istiyor. Biz Kürt çocuklarının siyah elbise giyip cezaevine girmesini istemezken, siyah cübbe giyip avukat olmasını isterken, onlar siyah elbiseyle cezaevine girmesini istiyor. Anneleri perişan etmişler, yuvaları yıkmışlar, bütün Kürtleri ve ülkeyi perişan etmişler."

Geçen yıl söz vermesine rağmen sağlık problemlerinden dolayı anneleri ziyarete gelemediğini hatırlatan Sayan, 19 Mayıs'ta 2 bin kişiyle Diyarbakır annelerini ziyarete gelmeyi planladıklarını aktardı.

Tüm gençleri 19 Mayıs'ta Diyarbakır'a davet eden Sayan, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ta Diyarbakır annelerinin huzurunda olacağız. Ellerinden, ayaklarından öpmek ve acılarını paylaşmak için yanlarında olacağız. Türkiye'nin her yerindeki gençleri yürüyerek Diyarbakır'a çağırıyorum. Diyarbakır'da kardeşlik ve özgürlük yükselecektir. Türkiye'nin birliği ve beraberliği bu kadim topraklarda başkalarının taşeronu olan örgütlerin üzerinden değil, bu halkı seven, bu milleti destekleyen gençlerin omuzunda yükselecektir. Birlikte Türkiye'yiz. Anneleri ziyaret etmeyenleri de buradan kınıyorum. Her gün başka bir kurumun önüne giden liderler her gün Diyarbakır annelerinin önüne gelirlerse, ellerini öpmeye çalışırlarsa bu ülkeye büyük hizmet edeceklerdir.

Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın bu annelere sahip çıktığı kadar, onlar bu anneleri bırak sahiplenmeyi yanlarına uğrayıp hal ve hatırlarını sorarlarsa bütün Türkiye mutlu olacaktır. Bu annelerin acısı duyarsız insanları yakacaktır ve hepimizi yerinden oynatacaktır. Öbür dünyada da sorumlu olacağız. Buradaki kadim yürüyüş ve oturma eylemi başarıyla neticelenecektir. Kürtler terör örgütü PKK'dan kurtulacaktır. 'Kürtlerin temsilcisiyim.' diyen HDP'nin de temsilcisi olmadığını hep birlikte göreceğiz. Kürtlerin temsilcisi biziz. Biriz, kardeşiz, beraberiz, bu ülke hepimizin ve birlikte Türkiye'yiz."