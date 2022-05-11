Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, nisan ayında 15 bin 683 yolcuya hizmet verdi.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, nisan ayında 15 bin 683 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın nisan ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 15 bin 683 oldu. Havalimanına iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 120'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj yük taşımacılığı trafiği ise nisan ayında toplamda 139 ton oldu.

Son dört ayda da toplamda 58 bin 90 kişiye hizmet veren havalimanında uçak trafiği 416, yük trafiği ise 561 ton olarak gerçekleşti.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Nisan, Uçak, Ağrı, Hani, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title