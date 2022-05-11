Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, nisan ayında 15 bin 683 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın nisan ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 15 bin 683 oldu. Havalimanına iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 120'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj yük taşımacılığı trafiği ise nisan ayında toplamda 139 ton oldu.

Son dört ayda da toplamda 58 bin 90 kişiye hizmet veren havalimanında uçak trafiği 416, yük trafiği ise 561 ton olarak gerçekleşti.