Ağrı 1970 Spor'un Otobüsü Altgeçide Sıkıştı

Ağrı 1970 Spor'un Otobüsü Altgeçide Sıkıştı
Güncelleme:
Ağrı 1970 Spor'un takım otobüsü, Kayseri'de antrenman sonrası altgeçitte sıkıştı. Olayda yaralanan olmadı ve otobüs, lastiklerin havası indirilerek kurtarıldı.

ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Ağrı 1970 Spor'un takım otobüsü, antrenman dönüşünde altgeçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki altgeçitte meydana geldi. ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Ağrı 1970 Spor'un oyuncuları, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı. Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, altgeçide sıkıştı. Otobüsteki oyuncular ve kafile başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüs ise lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
