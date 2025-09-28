Haberler

Ağrı 1970 Spor'dan Gazze Destek Pankartı

Ağrı 1970 Spor'dan Gazze Destek Pankartı
Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ağrı 1970 Spor futbolcuları, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçına 'Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız' pankartıyla çıktı. Taraftarlar, futbolcuları destekleyerek alkışladı ve Ağrı 1970 Spor maçı 2-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ağrı 1970 Spor Kulübü futbolcuları, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçına " Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartıyla çıktı.

Ağrı 1970 Spor Kulübü Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u ağırladı.

Ev sahibi Ağrı 1970 Sporlu futbolcular, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara dikkati çekmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek için sahaya pankartla çıktı.

"Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartını ellerinde taşıyarak sahaya çıkan futbolcuları taraftarlar da uzun süre alkışlayarak destek verdi.

Ağrı 1970 Spor, maçı 2-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 5'e yükseltti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
500
