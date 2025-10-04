Haberler

Ağrı 1970 SK'nin Takım Otobüsü Alt Geçide Sıkıştı
Nesine 3. Lig takımları arasında yer alan Ağrı 1970 SK'nin takım otobüsü, antrenman sonrası Kayseri'de alt geçide sıkıştı. Otobüs, lastiklerin havası indirilerek kurtarıldı ve oyuncular başka bir araçla otele geçti.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile pazar günü karşılaşacak olan Ağrı 1970 SK'nin takım otobüsü Kayseri'de alt geçide sıkıştı.

Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yapan oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki alt geçide sıkıştı.

Araç, lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı alt geçitten kurtarıldı.

Bu arada, otobüste yer alan oyuncular ve kafile, başka araçla otele geçti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
