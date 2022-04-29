AGM'nin Çocuk Halkoyunları ekibinden dönem sonu gösterisi

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - Kursiyerleri 23 Nisan'da yaptıkları gösteri ve dönem sonu gösterileri nedeniyle tebrik eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kursu başarıyla tamamlayan miniklere madalya takdim etti.

Her yaştan Manisalıya ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim gören çocuk halkoyunları kursiyerleri, dönem sonu gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerin aileleri takip etti. Dönem boyunca öğrendikleri figürleri başarıyla icra eden kursiyerler, büyük alkış aldı. Gösteri sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, 23 Nisan'da yaptıkları gösteri ve dönem sonu gösterileri nedeniyle kursiyerleri tebrik ederek, kursu başarıyla tamamlayan miniklere madalya takdim etti.

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