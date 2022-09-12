AĞLAYIP SINIFI TERK EDEN ÖĞRENCİYİ KAYMAKAM İKNA ETTİ

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının açılışında, ilkokula yeni başlayan ve ağlayıp sınıfı terk eden Halime Toktaş'ı (6), tören için okula gelen Kaymakam Hasan Uğuz ikna etti.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının açılışında, ilkokula yeni başlayan ve ağlayıp sınıfı terk eden Halime Toktaş'ı (6), tören için okula gelen Kaymakam Hasan Uğuz ikna etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılı Silvan ilçesinde Vatan İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dönmez, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral da katıldı. Törenin ardından sınıflar gezilirken, okula yeni başlayan Halime Toktaş'ın ağladığını ve dışarı çıktığı gören Kaymakam Uğuz, Toktaş'ın yanına giderek teselli etti. Toktaş'la aynı masaya oturan Kaymakam Uğuz, meyve suyu ve çikolata ikram etti. Kaymakam Uğuz'un kendisiyle sohbetinin ardından morali düzelen Toktaş, sınıfta kalarak eğitime devam etti. (DHA)