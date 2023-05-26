AGİT'ten Kosova'nın kuzeyinde gerilimi azaltma ve diyalog çağrısı

AGİT Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Kosova'nın kuzeyinde gerilimi azaltarak diyalog sürecine alan açılması gerektiğini söyledi.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Osmani ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

AGİT Dönem Başkanı sıfatıyla Kosova kurumlarıyla 20 yıllık ortaklığı ve iyi ilişkileri takdir eden Osmani, ziyaretinin amacının Kosova kurumlarını reformların tasarımı ve uygulanması konularında AGİT'e güvenmeye teşvik etmek olduğunu belirtti.

AGİT, Kosova kurumları ve toplulukların, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında birlikte önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Osmani, "AB tarafından kolaylaştırılan diyalog sürecine alan açmak için Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltmak önemlidir. AGİT, diyalog çerçevesinde varılan anlaşmaların uygulanmasını desteklemeye hazırdır. Bu ziyaret aynı zamanda Kosova'daki AGİT misyonunun yaptığı büyük çalışmalara ilk elden bir bakış sağlayacaktır. Misyonun insan hakları, demokratikleşme ve kamu güvenliği alanlarında birçok olumlu kazanımı vardır." ifadelerini kullandı.

Gervalla-Schwarz ise konuşmasında AGİT'in, Kosova'nın bugün daha demokratik ve tüm vatandaşları için arzulanan bir devlet haline gelmesinde ve çeşitli konuların ele alınmasında yaptığı takdire şayan çalışmalara dikkati çekti.

Kosova ile Kuzey Makedonya'nın iki komşu ülke olarak aralarında bulunan mükemmel işbirliğini ve bu işbirliğini sürdürme gerekliliğini vurgulayan Gervalla-Schwarz, "Her iki hükümetin de sadece bugüne kadar yaptığımız anlaşmaları uygulamak için değil, özellikle iki komşu devletimiz arasında çok iyi ilişkiler yoluyla başka işbirliği yolları bularak Batı Balkanlar'ın bir çatışma bölgesi olması gerekmediğini, ciddi bir karşılıklı saygı temelinde işbirliği yapan ve bu şekilde olağanüstü sonuçlar üreten bir komşular bölgesi olduğunu kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğu konusunda anlaştık." dedi.

Osmani, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.