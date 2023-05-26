AGİT heyeti YSK'yı ziyaret etti
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AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti.
AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti.
AGİT PA Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylaması öncesi YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel