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AGİT heyeti YSK'yı ziyaret etti

AGİT heyeti YSK'yı ziyaret etti

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AGİT heyeti YSK'yı ziyaret ettiAVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti.

AGİT heyeti YSK'yı ziyaret etti

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti.

AGİT PA Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylaması öncesi YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüntü dökümü:

- Heyetler arası görüşme

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Güncel Haberler

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