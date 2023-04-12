AGİT Dönem Başkanı Osmani, Azerbaycan ve Ermenistan'a doğrudan iletişim kurma çağrısı yaptı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığını yürüten Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Azerbaycan ve Ermenistan'a acilen doğrudan iletişim kurma çağrısında bulunarak, "Bölgeye barış gelmelidir. Azerbaycanlılar da Ermeniler de barışı hak ediyor." dedi.

Osmani, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Osmani ve Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerdeki mayın sorununa işaret ederek, AGİT'in mayın temizliği hususunda büyük deneyime sahip olduğunu, bu hususta Azerbaycan'a destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında dün yaşanan çatışmada yaşamını yitiren askerler için taziye dileklerinde bulunan Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz acilen taraflara doğrudan iletişim kurmaları çağrısında bulunuyoruz. Bölgeye diyaloğu ve barış temelli işbirliğini teşvik etmek için geldim. AGİT, bu iletişimin sağlanması için kendi tecrübesini ve kaynaklarını önerebilir. Çabalarımızı barışa odaklamalıyız. Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanması önemlidir. Bölgeye barış gelmelidir. Azerbaycanlılar da Ermeniler de barışı hak ediyor."

"Ermenistan, bu tip sorumsuz ve tehlikeli adımlardan kaçınmalıdır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da ilişkilerinin normalleşmesi için arabulucular tarafından adımlar atıldığında Ermenistan'ın siyasi ve askeri provokasyonlarda bulunduğunu, dün sınırda yaşanan çatışmanın da planlı bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bayramov, Ermenistan özel kuvvetler birliği komutanı ve komutan yardımcısının da dünkü çatışmada olay yerinde bulunduğunu, provokasyonun da onların emriyle başladığını ifade ederek, "Ermenistan, bu tip sorumsuz ve tehlikeli adımlardan kaçınmalıdır çünkü bunun yanıtı ve sonuçları, Ermenistan için çok ağır olabilir. Uluslararası ortaklarımızın bu mesajımızı Ermenistan'a açıkça iletmesini istiyoruz." dedi.