AGİT Dönem Başkanı Borg, Bosna Hersek'in İstikrarına Destek Vermeye Hazır

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, AGİT'in sahip bulunduğu deneyim ve tecrübeleriyle Bosna Hersek'in istikrar ve refah dolu geleceğine destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da resmi temaslarda bulunan Borg, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile basın toplantısı düzenledi.

Borg, Bosna Hersek'teki karmaşık siyasi yapının bilincinde olduklarını ve AGİT Dönem Başkanı olarak Malta'nın ülkedeki tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki ayrılıkçı söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirten Borg, "İstikrar ve refah için çalışmak herkesin önceliği olmalı. Bosna Hersek'in AB üyelik sürecindeki ilerlemesi görünür bir seviyede. Bu da ülkenin geleceğe yönelik sorumluluğunu göstermekte." dedi.

Borg, "AGİT, sahip olduğu deneyim ve tecrübeleriyle Bosna Hersek'in istikrar ve refah dolu geleceğine destek vermeye hazır." diye konuştu.

"Bir başka ülkede askerlik yapmaya karar veren biri açık açık suç işler"

Konakovic de AGİT'e desteği için teşekkür ederek, Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda emin adımlara ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in "Entitedeki gençlerin Sırbistan'da askere gitmesi için yollar arıyoruz." açıklamasını da değerlendiren Konakovic, "Bu da Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinden bir diğeri. RS'nin tehditleri devam ediyor. Bir başka ülkede askerlik yapmaya karar veren biri açık açık suç işler." dedi.