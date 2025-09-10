Ağıralioğlu'ndan CHP'ye Eleştiri: 'Sokaklar Kriminal Hale Gelebilir'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin "Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum" tavrının sokakları kriminal hale getirebileceğinden endişe duyduklarını belirterek, "Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına" ilişkin tartışmaların her geçen gün farklı bir mecraya evrildiğini söyledi.

Seçmenin sandığa küstürülmemesi gerektiğine işaret eden Ağıralioğlu, "CHP'nin 'Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum' tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır. Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır." ifadelerini kullandı.