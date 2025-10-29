Ağıralioğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı: "Bu Toprakları Bin Yıldır Türk'e Vatan Kılan Ruh ve Kararlılıkla, İlelebet Buradayız"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Bu toprakları bin yıldır Türk'e vatan kılan ruh ve kararlılıkla, ilelebet buradayız" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet'in, bu milletin iradesini hiçbir gücün esir edemeyeceğinin ilanı olduğunu" belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, milletin alın teriyle, kanıyla mühürlenmiş bir haysiyet sözüdür. Bize aziz bir vatan, kutlu bir devlet ve Türk milletine her şeye yeniden başlama imkanı olan bir Cumhuriyet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize rahmet, minnet, şükran ve dua ile. Bu toprakları bin yıldır Türk'e vatan kılan ruh ve kararlılıkla, ilelebet buradayız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."