Ağır Yaralı Filistinli Çocuklar Slovenya'ya Getirildi

LJUBLJANA, 17 Kasım (Xinhua) -- Ağır yaralı yedi Filistinli çocuk tedavi görmek üzere pazar günü Gazze'den Slovenya'ya götürüldü.

Danilo Turk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, anneleriyle birlikte Slovenya'ya seyahat eden 4 ila 14 yaşlarındaki çocukların yıl sonuna veya rehabilitasyonları tamamlanana kadar ülkede kalmaları bekleniyor.

Slovenya hükümeti, 23 Ekim tarihinde Gazze'den 10 çocuk ve 10 refakatçi yetişkine altı aylık geçici oturma izni verilmesini onaylamıştı. Ancak bölgedeki durum nedeniyle bu çocukların sadece yedisi ülkeye seyahat edebildi.