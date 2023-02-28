Ağır hasarlı binaya girerek kurtardığı köpeği 'Rita' ile çadır kentte kalıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından dışarı çıktıktan sonra ağır hasarlı binaya geri dönüp köpeğini kurtaran Fas asıllı Hacer Kocadolu, barındığı çadırda da can dostunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından dışarı çıktıktan sonra ağır hasarlı binaya geri dönüp köpeğini kurtaran Fas asıllı Hacer Kocadolu, barındığı çadırda da can dostunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan Hacer Kocadolu'nun (26) oturduğu iki katlı bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat'taki ilk depremde ağır hasar aldı.

Deprem anında eşiyle dışarıya koşan Kocadolu, 3 yıldır baktığı Dogo Argentino cinsi köpeğini unuttuğunu fark ederek ağır hasarlı binaya geri girdi.

Çatı katında yuvasının bir kısmı yıkılan ve duvarın altında kalan köpek, sahibinin yardımıyla kurtarıldı. Depremin ardından eşi ve köpeğiyle bir süre otomobilde kalan Kocadolu, daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsüne kurulan çadır kente geçti.

"Rita" isimli köpeğini bir an olsun yanından ayırmayan Hacer Kocadolu, AA muhabirine, 8 yıl önce tatil için geldiği İskenderun'da eşiyle tanışarak evlendiği söyledi.

Depremin nasıl olduğunu anlamadığını belirten Kocadolu, bir anda sokakta kaldıklarını ifade etti.

Köpeği "Rita"yı asla bırakmadığını dile getiren Kocadolu, "Dışarı çıkınca ilk köpeğimi düşündüm. Rita için hasarlı binaya geri döndüm. Bizi görünce sanki ağlıyordu. Onu çıkarmak için gayret ettim çünkü yalnız bırakamazdım. Deprem olduğu zaman demir kapı sıkışmıştı, oradan zorla kurtardık. Kapıyı açtığımız zaman hemen üzerime atladı. Arabada da yanımda kaldı." diye konuştu.

Çocuğunun olmadığını, "Rita"yı çocuğu gibi sevdiğini anlatan Kocadolu, şunları kaydetti:

"O benim canım. Asla bırakamam onu. Hayvansız bir dünya olmaz. Benim için hayvan her şey. 2,5 yıldır benim yanımda. Depremde çok korktuğu için sanki ağlıyordu. Deprem olduğundan beri yemek yemiyor. 15 gündür çadırdayız. Hep evde büyüttük ve saldırgan değil. Oyun oynamayı çok seviyor. Bunu beslediğim için çok şanslı ve mutluyum. Asla ondan vazgeçmeyeceğim."

Köpeğinin kayıt altında olduğunu belirten Kocadolu, hayvanın oyun oynamayı çok sevdiğini, kimseye zarar vermediğini sözlerine ekledi.