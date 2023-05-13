AĞIR HASARLI BİNAYA GİREN HIRSIZLAR, ÇALDIKLARI KOMBİYİ SIRTLAYARAK GÖTÜRDÜ

DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmana giren 2 kişi, söktükleri kombiyi sırtlayıp, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak çaldı.

DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmana giren 2 kişi, söktükleri kombiyi sırtlayıp, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görünce boşaltılan 7 katlı Ekinciler Sitesi'nin A blokunun önüne bavul ile gelen 2 kişi, zincirle bağlı olan kapıyı levye ile kırarak içeri girdi. Şüpheliler, asansörle çıktıkları son katta, Burhan Ördek'in evine girdi. Yaklaşık bir saat içeride kalan şüpheliler, söktükleri kombi ile diğer dairelerdeki su saatlerini tek tek bina girişine bıraktı. Şüpheliler daha sonra kombiyi sırtlayarak, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak götürdü. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Evine hırsızların girdiğini fark eden Burhan Ördek, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)